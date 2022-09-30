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Spor Galatasaray'a Adana maçı öncesi büyük şok!
Spor

Galatasaray'a Adana maçı öncesi büyük şok!

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da taraftarlar, maç kadrosunu merakla bekliyordu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Mauro Icardi ve Yusuf Demir, Adana kafilesinde yer almadı. Juan Mata ise maç kadrosuna dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 14:39:00 -
Galatasaray'a Adana maçı öncesi büyük şok!

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da taraftarlar, maç kadrosunu merakla bekliyordu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Mauro Icardi ve Yusuf Demir, Adana kafilesinde yer almadı. Juan Mata ise maç kadrosuna dahil edildi. 

Süper Lig'in 8. haftası birbirinden kritik maçlara sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı haftada Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tamamlayan Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu.
Sarı - kırmızılıların sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Kadroda yer almayan bir diğer isim ise Rapid Wien'den bonservisi alınan Yusuf Demir oldu.
İki futbolcunun da bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalarına rağmen maç kadrosunda bulunmadıkları öğrenildi.

 

 

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