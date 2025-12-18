Küfürbaz CHP’lileri hatırlattı! Hoşça kalın geri zekalılar dedi, meclisi terk etti
Polonya’da ana muhalefet partisi milletvekili Marek Suski, Parlamentoda komisyon üyelerine "Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kalın gerizekalılar" şeklinde hakaret ederek meclis toplantısını terk etti. Suski’nin davranışları sık sık Meclis’i karıştıran küfürbaz CHP’li milletvekillerini andırdı.
Polonya'daki ana muhalefet partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Marek Suski, parlamentoda bugün düzenlenen Kültür, Ulusal Miras ve İletişim Araçları Komisyon Toplantısı'nda Komisyon Başkanı Piotr Adamowicz'in başkanlık görevinden alınmasının görüşüldüğü sırada sık sık söz almak istedi.
Toplantıyı yöneten Komisyon Başkan Yardımcısı Urszula Augustyniak ise parlamento yönetmeliğinin gayet açık olduğunu, kişisel konularda tartışma yapmak zorunda olmadıklarını söyleyerek, Marek Suski'ye söz vermedi.
BAYANLAR, BAYLAR, GERİZEKALILAR
Adamowicz'in başkanlık görevinden alınmasına ilişkin yapılan oylamanın sonuçsuz kalması üzerine Marek Suski, "Teşekkürler, bu Komisyon'u terk ediyorum. Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kalın baylar, bayanlar. Hoşça kalın gerizekalılar" diyerek toplantıyı terk etti.
Suski'nin sözlerinin ardından koalisyon hükümetinin ana bileşeni Vatandaş Koalisyonu üyeleri, PiS milletvekilinin cezalandırılması için Parlamento Etik Komisyonu'na başvuruda bulundu.
