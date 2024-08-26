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Spor Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 20:23:00 -
Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, yarın 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile sahasında karşılaşacak.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise Young Boys karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılarda hastalığı bulunan Wilfred Zaha antrenmanda yer almazken, Davinson Sanchez bireysel çalışma gerçekleştirdi.
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