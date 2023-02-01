Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında Galatasaray ile Hangi Kredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Maçta iki kez geriye düşen Galatasaray, Mauro Icardi'nin ikinci yarıdaki iki golüye mücadeleyi 3-2 kazandı.

Hangi Kredi Ümraniyespor'un gollerini 11. dakikada Umut Nayir ve 39. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti. Galatasaray'ın golleri 32. dakikada Abdulkerim Bardakci, 60 (P) ve 80. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Konuk ekip Ümraniyespor'da Durel Avounou 77. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'dan ligde üste üste 11. galibiyet

Bu galibiyetin ardından ligde 11, genelde 15 resmi maçını arka arkaya kazanan Galatasaray puanını 51 yaptı. Ümraniyespor 14 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Mauro Icardi gol sayısını 8’e çıkardı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ümraniyespor attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Mücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, penanka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Abdülkerim Bardakcı'dan bir gol bir asist

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. Abdülkerim, Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.

GALATASARAY 3-2 ÜMRANİYESPOR

STAT: Nef

HAKEMLER: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 46 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 76 Mata), Torreira, Rashica (Dk. 46 Dubois), Mertens (Dk. 79 Gomis), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Barış Alper Yılmaz), Icardi

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Popov (Dk. 89 Kayode), Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Mrsic), Kartal Yılmaz (Dk. 89 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Avounou, Onur Ayık (Dk. 66 Sekidika), Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 32 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 60 (P) ve Dk. 83 Icardi (Galatasaray), Dk. 11 Umut Nayir, Dk. 39 Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor)

SARI KART: Umut Nayir (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Avounou (Ümraniyespor)