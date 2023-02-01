  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan casus açıkladı: Hükümeti Türkiye hakkında uzun yıllar boyunca uyardık

Fazıl Say'ın İstanbul Havalimanı sözleri gündeme bomba gibi düştü: Bana kızmayın ama...

OPEC+ duyurdu: Bağlı kalacağız

AK Parti'den önemli çağrı

Yunan generalden çok konuşulacak itiraf: Türkiye bizi tüm dünyaya rezil etti

Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

Petrol, doğalgaz ve altın zengini ülke Fransa'yı kovup Türkiye'yi seçmişti! Rusya'dan sinsi adım geldi

SP’li Birol Aydın 28 Şubatçılar gibi konuştu: “Bedevilik”

HDP cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacak! Pervin Buldan tarihi duyurdu

Her yerden altın fışkırıyor! İslam Memiş müjdeyi Türkiye'ye duyurdu: Artık yeryüzüne çıkarılacak
Spor Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü
Spor

Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray iki kez yenik duruma düştüğü maçta Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 23:09:00 - 2023-02-01 23:35:28
Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında Galatasaray ile Hangi Kredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Maçta iki kez geriye düşen Galatasaray, Mauro Icardi'nin ikinci yarıdaki iki golüye mücadeleyi 3-2 kazandı.

Hangi Kredi Ümraniyespor'un gollerini 11. dakikada Umut Nayir ve 39. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti. Galatasaray'ın golleri 32. dakikada Abdulkerim Bardakci, 60 (P) ve 80. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Konuk ekip Ümraniyespor'da Durel Avounou 77. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'dan ligde üste üste 11. galibiyet

Bu galibiyetin ardından ligde 11, genelde 15 resmi maçını arka arkaya kazanan Galatasaray puanını 51 yaptı. Ümraniyespor 14 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Mauro Icardi gol sayısını 8’e çıkardı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ümraniyespor attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Mücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, penanka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Abdülkerim Bardakcı'dan bir gol bir asist

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. Abdülkerim, Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.

GALATASARAY 3-2 ÜMRANİYESPOR

STAT: Nef

HAKEMLER: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 46 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 76 Mata), Torreira, Rashica (Dk. 46 Dubois), Mertens (Dk. 79 Gomis), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Barış Alper Yılmaz), Icardi

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Popov (Dk. 89 Kayode), Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Mrsic), Kartal Yılmaz (Dk. 89 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Avounou, Onur Ayık (Dk. 66 Sekidika), Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 32 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 60 (P) ve Dk. 83 Icardi (Galatasaray), Dk. 11 Umut Nayir, Dk. 39 Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor)

SARI KART: Umut Nayir (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Avounou (Ümraniyespor)

 

Ve Mauro Icardi'yi duyurdular! Galatasaraylıların beklediği haber geldi
Ve Mauro Icardi'yi duyurdular! Galatasaraylıların beklediği haber geldi

Spor

Ve Mauro Icardi'yi duyurdular! Galatasaraylıların beklediği haber geldi

Bu transfer teklifi çok ses getirir... Galatasaray'ın püsküllü belası bir türlü gitmiyor!
Bu transfer teklifi çok ses getirir... Galatasaray'ın püsküllü belası bir türlü gitmiyor!

Spor

Bu transfer teklifi çok ses getirir... Galatasaray'ın püsküllü belası bir türlü gitmiyor!

Galatasaray'ın milli futbolcusu kadro dışı! Bomba gelişme...
Galatasaray'ın milli futbolcusu kadro dışı! Bomba gelişme...

Spor

Galatasaray'ın milli futbolcusu kadro dışı! Bomba gelişme...

Galatasaray'da bir ayrılık daha
Galatasaray'da bir ayrılık daha

Spor

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde! Pirlo'dan Borini açıklaması
Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde! Pirlo'dan Borini açıklaması

Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde! Pirlo'dan Borini açıklaması

Galatasaray İzmir ekibini ateşe attı! Puan silme cezasıyla karşı karşıya
Galatasaray İzmir ekibini ateşe attı! Puan silme cezasıyla karşı karşıya

Spor

Galatasaray İzmir ekibini ateşe attı! Puan silme cezasıyla karşı karşıya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23