Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı
Galatasaray, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır."
Sarı-kırmızılılar Okan Buruk ile 24 Haziran Cuma günü Nef Stadı'nda sözleşme imzalayacak. Buruk'un imzasının taraftar önünde atılması planlanıyor.