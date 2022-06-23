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Spor Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı
Spor

Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı

Galatasaray, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 01:07:00 -
Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı

Galatasaray, Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-kırmızılılar Okan Buruk ile 24 Haziran Cuma günü Nef Stadı'nda sözleşme imzalayacak. Buruk'un imzasının taraftar önünde atılması planlanıyor.

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