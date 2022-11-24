Galatasaray yeni sol bekini buldu!
Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda sıkıntılar yaşanırken Van Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda sıkıntılar yaşanırken Van Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılılar bu noktada kariyerine Milan'da devam eden Fode Ballo - Toure için nabız yoklamaya başladı.
Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da devre arası transfer planlaması şimdiden başladı.
Sarı-kırmızılılarda bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Van Aanholt'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray son haftalarda sol bek pozisyonunda Emre Taşdemir'i tercih etti.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre harekete eden yönetim ASpor'a göre; Milan'da forma giyen Fode Ballo Toure'yi gündemine aldı.