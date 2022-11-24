  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray yeni sol bekini buldu!
Spor

Galatasaray yeni sol bekini buldu!

Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda sıkıntılar yaşanırken Van Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 17:30:00 -
Galatasaray yeni sol bekini buldu!

Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda sıkıntılar yaşanırken Van Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılılar bu noktada kariyerine Milan'da devam eden Fode Ballo - Toure için nabız yoklamaya başladı.

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da devre arası transfer planlaması şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Van Aanholt'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray son haftalarda sol bek pozisyonunda Emre Taşdemir'i tercih etti.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre harekete eden yönetim ASpor'a göre;  Milan'da forma giyen Fode Ballo Toure'yi gündemine aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23