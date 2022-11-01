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Spor Galatasaray yeni orta sahasını buldu!
Spor

Galatasaray yeni orta sahasını buldu!

Galatasaray, Standard Liege ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nicolas Raskin için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 18:06:00 -
Galatasaray yeni orta sahasını buldu!

Galatasaray, Standard Liege ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nicolas Raskin için girişimlere başladı.

Orta sahaya Oliveira, Midtsjø, Torreira ve Mata gibi yıldızları katan Galatasaray 'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek.

Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor!

Sarı-kırmızılı kulüpte listenin ilk sırasına Belçika'dan Nicolas Raskin yazıldı. Standard Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı.

U-15'ten U-21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı.

Standard Liege, 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük liglerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor.

6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nicolas Raskin uzun süredir sarı-kırmızılı kulübün scoutları tarafından takip ediliyor. Belçikalı yıldız adayı bu sezon Standard Liege ile 15 maça çıkarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi.

Genç oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

 

 

 

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