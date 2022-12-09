Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Ocak'ta ilk hamle geliyor...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, geçen sezon kiraladığı Inaki Pena için devreye girdi. Pena transferindeki kritik tarih de belli oldu.

Galatasaray, Antalya'da kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Cimbom'da bir yandan da gözler transferde. Aslan, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, transfer yapacağı bölgeleri belirledi. Bu mevkilerden birisi de kale olacak.

Galatasaray, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın alternatifi olarak belirlediği Inaki Pena için ısrarını sürdürüyor. Cimbom, geçtiğimiz sezon Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar sonrası Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamıştı. Yeniasır'ın haberine göre, Cimbom, İspanyol kaleciyi tekrar kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, kalesinde 11 gol gören Pena transferini ocakta bitirmeyi planlıyor.

Pena transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Inaki Pena, bu sezon İspanyol devinde yalnızca 1 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki eldiven çıktığı tek mücadelede 2 gol yedi. Pena'nın, Barça ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.