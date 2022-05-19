Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Altay ile sözleşmesini fesheden Mateusz Lis ile görüşüyor.

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı bir türlü gösteremeyen ve topladığı 51 puanla 11. sırada yer alan Galatasaray, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde ilk olarak Muslera'nın partneri yada Muslera giderse direkt kaleyi teslim edeceği bir eldiven var.

Gündem kaleci

Fanatik'te yer alan habere göre; kiralık kontratı tamamlanan Pena’yla yol ayrımına gelen Galatasaray’da yine ikinci kaleci gündemi var.

Lis bekletiliyor

Okan Kocuk’un Giresunspor’da devam etmek istemesi üzerine yedek kaleci arayışına girecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın Altay’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Lis’i beklettiği ifade edildi.

G.Saray'a göre hareket edecek

Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, “Galatasaray’daki seçime göre hareket edeceğim” dediği ifade ediliyor.

Sözleşmesini feshetti

Bilindiği üzere, Mateusz Lis alacakları ödenmediği gerekçesiyle Altay ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Bu sezon İzmir ekibiyle 36 maça çıkan Polonyalı kaleci, kalesinde 50 gol gördü.