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Spor Galatasaray yeni futbolcusunu kapa bildirdi
Spor

Galatasaray yeni futbolcusunu kapa bildirdi

Galatasaray, Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip, milli savunmacı için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya vardı. Galatasaray açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. İstanbul'a gelen Kaan Ayhan, sözleşme hakkında bir şey diyemiyorum dedi. Ayrıca Galatasaray, Sassuolo'da top koşturan bir diğer milli futbolcu Mert Müldür için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo'ya resmi teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 01:10:00 -
Galatasaray yeni futbolcusunu kapa bildirdi

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Sassuolo ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transferde adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, milli savunmacı için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Havaalanında kısa bir açıklama yapan başarılı futbolcu, "Ben de sizler gibi sabırsızım. İnşallah önümüzdeki günlerde yine görüşürüz. Şu an sözleşme hakkında bir şey diyemiyorum." dedi.

28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Sırada Mert Müldür var

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre,Galatasaray, Sassuolo'da top koşturan bir diğer milli futbolcu Mert Müldür için de kolları sıvadı.

Haberde yer alan bilgiye göre Sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo'ya resmi teklif yaptı.

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