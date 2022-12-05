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Spor Galatasaray, yarın Villarreal'i konuk edecek
Spor

Galatasaray, yarın Villarreal'i konuk edecek

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:28:00 -
Galatasaray, yarın Villarreal'i konuk edecek

Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1

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