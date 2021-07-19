Galatasaray, Xherdan Shaqiri için düğmeye bastı!
Yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri için Galatasaray harekete geçmeye hazırlanırken, sarı-kırmızılı yönetimden Işıtan Gün'ün kısa süre içinde Liverpool'la masaya oturacağı öğrenildi.
Türkiye'de transfer dönemlerinin gözde ismi Xherdan Shaqiri, Süper Lig'e gelmeye çok yakın. Liverpool'un satış listesine koyacağı İsviçreli futbolcu için G.Saray harekete geçiyor.
Görüşmeleri Işıtan Gün yürütecek
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Liverpool'un aldığı karar sonrası eli rahatlayacak. Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün Liverpool ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'inde bu transferi çok istediği biliniyor. 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
EURO 2020'de şov yaptı
Xherdan Shaqiri, İsviçre formasıyla EURO 2020'de başarılı bir performans sergilemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu 5 maçta forma giymiş, 3 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.