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Spor Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen takımlar ise hazırlık maçları yapıyor. Galatasaray, hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-12-06 08:29:00 -
Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde düzenleniyor. 20 Kasım'da başlayan turnuva 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla noktalanacak. Turnuva sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Verilen bu arayı değerlendirmek isteyen takımlar ise hazırlık maçları yapıyor. Galatasaray, ispanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.Galatasaray ile Villarreal 6 Aralık Salı akşamı karşılaşacak.  Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Kaç Smart Spor’dan naklen yayımlanacak.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1

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