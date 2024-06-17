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Spor Galatasaray ve Trabzonspor onun için yarışıyor!
Spor

Galatasaray ve Trabzonspor onun için yarışıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-17 18:46:00 -
Galatasaray ve Trabzonspor onun için yarışıyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor, Nordsjaelland'ın stoperi Adamo Nagalo'yu gündemine aldı.

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, stoper arayışlarında Nordsjaelland'ın genç yıldızına yöneldi.

Afrika basınında yer alan habere göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Nordsjaelland'da forma giyen 21 yaşındaki Burkina Faso'lu stoper Adamo Nagalo'nun peşine düştü.

Haberde Galatasaray'ın genç stoperi uzun süredir takip ettiği belirtilirken, Trabzonspor'un da Nagalo için devreye girdiği ifade edildi.

NORDSJAELLAND BONSERVİS İSTİYOR

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın piyasa değeri 7 milyon euro olan ve takımın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Nagalo'dan iyi bir bonservis kazanmayı hedeflediği belirtildi.
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TALİPLERİ VAR

Oyuncuya Galatasaray ve Trabzonspor dışında ayrıca Premier Lig ekibi Brigton'ın da ilgisi bulunduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda takımının formasını 45 kez terleten Nagalo, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Genç stoperin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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