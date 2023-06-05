Galatasaray ve Fenerbahçe yine birbirine girecek! Kapısını çaldılar...

Yaz transfer dönemi, dün sezonun son derbisinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe için yarış içinde geçecek. Transfer dönemine kısa bir süre kala ezeli ekipler Nürnberg'de forma giyen Türk forvet oyuncusu Can Uzun için Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

Kicker'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray ve Almanya Bundesliga ekipleri 17 yaşındaki Can Uzun'u transfer edebilmek için yarış halinde.

Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon Euro olarak gösterilen FC Nürnberg'li futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler, 17 yaşındaki genç yıldızı tecrübe kazanması amacıyla 1 yıllığına FC Nürnberg'de kiralık olarak bırakmayı da kabul etmiş durumda.

Bu sezon Bundesliga U19 Ligi'nde 15 maçta 15 gol atıp 5 de asist üreten Can Uzun, Nürnberg A Takımı'nda da 3 maçta toplam 75 dakika süre bularak profesyonelliğe de adım atmış oldu.

Santrfor ve forvet arkası mevkilerinde görev alabilen 1,86'lık Can Yılmaz Uzun, Türkiye U18 Milli Takımı'nda da 2 kez forma giydi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO