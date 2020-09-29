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Spor Galatasaray ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Galatasaray ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:39:36 -
Galatasaray ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Fenerbahçe ile oynanan maçta 7 oyuncusu sarı kart gören Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verdi.

Ahmet Ağaoğlu ise 26 Eylül'deki sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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