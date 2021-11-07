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Ekonomi Galatasaray Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Galatasaray Üniversitesi personel alacak

Galatasaray Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:37:00 -
Galatasaray Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, ilgili belgeler ile birlikte 7.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),

b) Diploma   veya   mezuniyet   belgesinin   onaylı   fotokopisi   (e-Devlet   çıktısı   kabul edilecektir.),

c) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi, ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenen belgeler,

f)  1 adet fotoğraf.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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