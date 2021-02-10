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Gündem Galatasaray Üniversitesi akdemisyenlerinden sözde Boğaziçi eylemi: Bakın ne istediler!
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Galatasaray Üniversitesi akdemisyenlerinden sözde Boğaziçi eylemi: Bakın ne istediler!

Galatasaray Üniversitesi'nde görevli bir grup akdemisyen Boğaziçi provokasyonuna destek vermek için başlattığı eyleminde konuyu LGBTİ'li azgınların özgürlüğüne getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 23:19:00 - 2021-02-10 23:36:34

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi provokatörlerinin Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektuptan sonra bir açıklamada Galatasaray Üniversitesi'nde görevli bir avuç akademisyenden geldi.

'Mektubun altına imza atıyoruz'

Bir grup azınlık akademisyen Galatasar Üniversitesi'nde videolu mesaj paylaştı. FETÖ iltisaklılara 'KHK mağduriyeti derhal giderilsin' diyerek destek veren ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen provokatörlere bir destek de Galatasaray Üniversitesi'nden geldi. Prof. Melih Bulu'yu bahane eden Galatasar Üniversitesi akademisyenleri "Mektubun altına imzamızı atıyoruz." dedi.

Söz yine LGBTİ'li azgınlara geldi

Her eylemde olduğu gibi sözü yine eşcinsel azgınlara getiren Galatasaraylı akademisyenler şunları söyledi:

"Başta LGBTİ+’lar olmak üzere, öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemine; ayrıştırıcı ve ötekileştirici dile karşı duruyoruz. Üniversitelerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."

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