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Spor Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti
Spor

Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, 17,5 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 09:26:00 -
Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Galatasaray, gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon avroyu kasasına koyarken, 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyetle 1,89 milyon avro ve 3 beraberlikle de 0,63 milyon avro kazandı. "Cimbom" gruptaki beraberlikler sonucu havuzda toplanan paradan da 0,63 milyon avroluk pay elde etti.

Grup maçlarını namağlup zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik primi olarak 1,1 milyon avro, son 16 turu primi olarak da 1,2 milyon avroluk ödülü kasasına koydu.

Katsayı gelirinde ise 24 hissesi bulunan "Cimbom", buradan da 3,168 milyon avro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzundan da yaklaşık 5 milyon avroluk gelir bekliyor.

 

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