0553 313 94 23

Galatasaray, UEFA lisansı için gerekli ödemeyi yaptı

Galatasaray Kulübü, 75 milyon TL’lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

29 Mart 2019 Cuma 18:14
Galatasaray, UEFA lisansı için gerekli ödemeyi yaptı

Galatasaray Kulübü, 75 milyon TL’lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül: FETÖ bitti denemez
    1. Adalet Bakanı Gül: FETÖ bitti denemez
    2. "Mesele, memleket meselesidir"
    3. Galatasaray'dan UEFA müjdesi
    4. Türk uzmanlardan Pakistan'da kültür..
    5. Trafik kazasında ölen Cennet öğretmen..
    6. Samsun’da şüpheli ölüm
    7. Avrupa Karate Şampiyonası
    8. Milletvekili Aydın’dan, Kahta..
    9. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    10. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Brexit..
    11. Türkiye altyapı yatırımları için büyük..
    12. Evde yemek projesi yüzleri güldürüyor
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cindoruk’a..
    14. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    15. Bu hafta borsa, altın ve avro..
    16. Suriye'de halk ayaklandı: Golan..
    17. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    18. Öğrenciler, Huzurevini ziyaret ederek..
    19. Yeditepe Üniversitesi Gıda İşletme..
    20. 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!