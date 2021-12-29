Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti
Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Tur’unda normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten maçta Denizlispor’a penaltılarda 6-5 kaybetti. Bu sonuçla Galatasaray kupaya veda etmek zorund akaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'u ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 berabere biten maçta Denizlispor, Galatasaray'ı penaltılarda 6-5 mağlup etti.
Karşılaşmada Denizlispor 9. dakikada İlhan Depe'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 29. dakikada Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
Denizlispor, 38. dakikada Brahim Darri ile yeniden öne geçti: 2-1. Maçta başka gol olamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray, 49. dakikada Halil ve 50. dakikada Mostafa Mohamed'in ayağından bulduğu gollerle skoru 3-2 yaptı.
Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Nelsson'un kendi kalesine attığı golle Denizlispor 3-3'lük beraberliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda da kazanan çıkmadı
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında her iki takım da birçok gol pozisyona girmesine rağmen bu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma seri penaltı atışlarına uzadı.
Denizlispor penaltılarda turladı
Seri penaltı atışlarında Denizlispor, Galatasaray'ı 6-5 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaray 10 kişi kaldı
Maçın 83. dakikasında sarı kart gören Alpaslan Öztürk, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fatih Terim 7 maç aradan sonra takımın başında
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 6 maç men cezası almıştı.
Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Antalyaspor mücadelesiyle cezasını tamamladı.
Deneyimli teknik adam cezasından sonra ilk karşılaşmasına Denizlispor karşısında çıktı.