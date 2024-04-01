GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Emre Can Aslan oluyor! İşte bonservis bedeli

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Emre Can, yeni sezonda Süper Lig'e gelmeye hazırlanıyor. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray'ın, 30 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bundesliga'da Borussia Dortmund formasını tam 5 sezondur terleten Emre Can, sarı-siyahlı formaya veda etmeye hazırlanıyor.

Bu sezon performansında düşüş yaşayan gurbetçi oyuncunun yeni adresi de Alman basını tarafından açıklandı.

Akşam'ın derlediği habere göre Emre Can, Süper Lig devi Galatasaray'a çok yaklaştı. İşte ayrıntılar...



Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı isteyen Galatasaray transferde büyük oynuyor. Alman basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Borussia Dortmund'un yıldız orta sahası Emre Can için resmi temaslara başladı.

Emre Can'ın sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşması halinde her türlü fedakarlığı yapabileceğinin altı çizildi.

Dortmund ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emre Can'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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