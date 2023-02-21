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Spor Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Muhammed Elneny kararını verdi...
Spor

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Muhammed Elneny kararını verdi...

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı son dönemde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu seçimini takımında kalmaktan yana yaptı. Mısırlı orta saha, Arsenal ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 19:37:00 -
Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Muhammed Elneny kararını verdi...

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı son dönemde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu seçimini takımında kalmaktan yana yaptı. Mısırlı orta saha, Arsenal ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusuMuhammed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

MuhammedElneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.

Başarılı futbolcunun adı yakın zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyordu. Kulüplerin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu iddia edilmişti.

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