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Spor Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Radamel Falcao, takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:19:48 -
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ligin 14. haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise dar alan oyunlarla başladıkları antrenmanda daha sonra oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirdi.


- Falcao takımla çalıştı


Sakatlığı geçen Radamel Falcao, antrenmanda takımla çalıştı.

Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına, Fernando Muslera ise planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)test sonucu pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılacak PCR testinde negatif netice elde edilmesi halinde yarından itibaren takımla çalışmalara katılabilecek.

Kovid-19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan iki oyuncu ise 26 Aralık’ta yapılacak test sonrası negatif sonuç alınması durumunda bir gün sonra takım idmanlarında ve müsabakalarda yer alabilecek.

Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Peter Etebo’nun tedavisine de başlandı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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