Galatasaray, Trabzonspor derken; imzayı attı!

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen deneyimli isim Badou Ndiaye, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonun başarılı ekiplerinden birisi olan Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen deneyimli isim Badou Ndiaye, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı

Süper Lig'de bu sezon da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Adana Demirspor, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi üç yıllığına kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada,"Kulübümüz, daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

BADOU NDİAYE'NİN KARİYERİ

1990 doğumlu Ndiaye, Osmanlıspor'daki performansıyla 2017'de Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte yarım sezon oynadıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Stoke City kadrosuna dahil olan Ndiaye, 2018/19'da yeniden Galatasaray'da oynamıştı. Yıldız futbolcu, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi.



