Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı
Galatasaray'da gündeme gelen eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici için Fatih Terim, kararını verdi.
Galatasaray'da kaliteli orta saha için arayışlar devam ediyor. Bu kapsamda sarı kırmızılı ekip bir kaç isimle görüştü.
Galatasaray, yurt dışı temaslarıyla birlikte yurt içindeki opsiyonları da değerlendiriyor.
Fatih Terim'den Ekici kararı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisini elinde bulunduran Mehmet Ekici'ye Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in öncelik vermediği ifade edildi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; 30 yaşındaki tecrübeli orta saha, sarı kırmızılı takımın formasını giyerek kendisini yeniden ispatlamak istiyor.
Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in, listedeki diğer isimlerle anlaşılamaması durumunda eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye yönelebileceklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.