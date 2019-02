Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Günahı UEFA’nın boynuna

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kalarak Avrupa kupalarına veda eden temsilcimiz Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, hakem hatalarına dikkat çekti. Terim, "İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA’nın boynuna" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray'ın deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz"

Her iki maçta yaşanan hakem hatalarını eleştiren deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Turu geçersek yolumuza devam ederiz, Benfica geçerse kendilerini tebrik ederiz dedik. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA’nın boynuna. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı ocakta attık, ikinci adımı nasipse haziranda atacağız. Avrupa'ya daha güçlü bir takımla döneceğimize herkes emin olabilir. Gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek UEFA’da bizi karşılıksız destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizleri destekleyen sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum ve tabii ki camiamıza da bize gösterdikleri ilgi, alaka ve anlayıştan dolayı da teşekkür ediyorum."

"Benfica’nın şu an için bizden daha iyi bir takım olduğunu söylemek zorundayım"

Terim, Benfica'nın kendilerinden daha iyi bir takım olduğunu kaydederek, "Açıkçası o öyle olsaydı, bu böyle olsaydı demeyeceğim ancak Benfica’nın şu an için bizden daha iyi bir takım olduğunu söylemek zorundayım. Buna rağmen eleyebilir miydik? Evet eleyebilirdik. Ama dediğim gibi bu sene her türlü milletten hakem kararları bize bir hayli tatsız zamanlar yaşattı. Yapacak bir şey yok, ligimize bakacağız, kupamıza bakacağız. Sıkıntılarımız devam ediyor. İkinci yarıya Yuto’nun ayağındaki bir sertlik dolayısıyla değişikliği her an kafamızda tutarak ve Ömer’i ısıtarak girdik. Açıkçası bazı oyuncularımızdan daha fazlasını bekliyordum ama belki de bu turnuvanın favorilerinden biri olan Benfica ile oynamak çok kolay değil. Oyuncularımı kutluyorum, bazen böyle şeyler olabilir" dedi.

"Avrupa'ya daha güçlü, inançlı ve istekli döneceğimize inanıyorum"

Teknik direktör Terim ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etmeleriyle ilgili olarak "Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü, inançlı ve istekli döneceğimize inanıyorum. Galatasaraylıların hiç şüphesi olmasın." dedi.

"Diagne önemli işler yapacak diye düşünüyorum"

Galatasaray'da Diagne'nin performansıyla ilgili bir soruya ise Terim, "Atak oynayan futbolculardan gol bekleriz ama futbol takım oyunu. Bazı oyuncularımızdan da daha fazla performans bekliyordum. Tek oyuncuya yüklenmemek gerekir. Diagne önemli işler yapacak diye düşünüyorum." cevabını verdi.

"Emre'yi kazanmak istiyorum"

Emre Akbaba'nın da takım için çok önemli ve bu futbolcudan beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayan Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Emre'yi kazanmak istiyorum. Uzun zaman olmaması bizim için büyük bir talihsizlikti. Emre çok önemli ve çok işimizi görebilecek bir futbolcu. Ürkekliği ve fizik eksikliği var. Ama öyle maçlar oynuyoruz ki, geriye dönmemek için çok dikkat ediyoruz. Emre'yi kazanmak istiyorum. Üzerine gideceğiz. Bize çok şeyi değiştirir. Artık, ne olursa olsun bir an evvel görelim durumundayız."

Öte yandan Terim, İtalya'da çalıştığı dönemlerden eski talebeleri Nuno Gomes ve Rui Costa'nın olmasından dolayı "duygusal baktığı" Benfica'nın iyi ve bu turnuvayı kazanabilecek bir takım olduğunu" söyledi.

Kaynak: TRTSPOR