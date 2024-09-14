Galatasaray tarihinde bir ilk! Onun gibisi gelmedi
Galatasaray tarihinde bir ilk yaşanıyor. Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Macar futbolcusu oldu.
Transfer döneminin bitmesine az süre kala Galatasaray kadrosuna takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Alman ekibi Freiburg forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Roland Sallai'yi transfer etti.
Sallai aynı zamanda Galatasaray'ın ilk Macar futbolcusu oldu.
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