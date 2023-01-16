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Spor Galatasaray taraftarını kahredecek haber! PSG yüzünden Mauro Icardi takıma veda edebilir
Spor

Galatasaray taraftarını kahredecek haber! PSG yüzünden Mauro Icardi takıma veda edebilir

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldızı Mauro Icardi'nin iddialara göre İtalyan devi Milan'a transfer olması bekleniyor. Bonservisi PSG'de olan oyuncu için Fransız ekibi sürpriz bir hamle yaptı. Yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise Sarı-Kırmızılı taraftarlar açısından büyük merek konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 20:31:00 -
Galatasaray taraftarını kahredecek haber! PSG yüzünden Mauro Icardi takıma veda edebilir

İtalyan basınından Galatasaray camiasını korkutan bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'da bonservisi alınıp alınmayacağı tartışılan Mauro Icardi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Takas yapabilirler

İtalyan basınında yer alan habere göre Fransız ekibi, Milan'da forma giyen Rafel Leao için Icardi + para teklif etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da "mutluyum" demişti

Arjantinli futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirtmişti. Başarılı stoperin, böyle bir durum olursa nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu. 29 yaşındaki golcü isim Milan'ın ezeli rakibi Inter forması giymişti.

8 maçta 5 gol 4 asist

Arjantinli yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon 8 maçta forma giydi ve bu mücadelelerde santrfor 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

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