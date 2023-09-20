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Spor Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Spor

Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-20 00:53:00 -
Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum' dedi.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, temsilcimiz Galatasaray ile mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı iddialı açıklamalarla dikkat çekti.

Maç önü basın toplantısında konuşan file bekçisi, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" dedi.

"Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Basın mensuplarının "Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusunu yanıtlayan file bekçisi, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" dedi. 24 yaşındaki kaleci, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya ise "Polonyalı bir arkadaşımdan" diyerek yanıt verdi.

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