Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum' dedi.
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, temsilcimiz Galatasaray ile mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı iddialı açıklamalarla dikkat çekti.
Maç önü basın toplantısında konuşan file bekçisi, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" dedi.
"Fenerbahçe taraftarı daha iyi"
Basın mensuplarının "Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusunu yanıtlayan file bekçisi, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" dedi. 24 yaşındaki kaleci, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya ise "Polonyalı bir arkadaşımdan" diyerek yanıt verdi.
Spor
Hiç hesapta olmayan bir oyuncu: Galatasaray'ın listesindeydi! Dünya yıldızı takımından ayrılıyor
Spor
Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...
Spor
Galatasaray transferde kesenin ağzını açtı! Verilen maaşlar dudak uçuklattı: Haberi böyle verdi… Herkesi tedirgin etti
Spor
Galatasaray için öyle bir yorum yapıldı ki... Bunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kopenhag maçı öncesi...