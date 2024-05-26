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Spor Galatasaray taraftarı stat önünde Fetih Sûresi dinledi
Spor

Galatasaray taraftarı stat önünde Fetih Sûresi dinledi

Yeniakit Publisher
2024-05-26 14:24:00 -

Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaraylı bir taraftar, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na giderek Fetih Sûresi’ni açtı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı. Aralarında yalnızca 3 puan fark olan ezeli rakipler, bugün 19:00’da son maçlarına çıkacak. İstanbulspor karşısında galibiyeti kesin olarak görülen Fenerbahçe’den ziyade, Konyaspor karşısında ne yapacağı merak konusu olan Galatasaray’ın mutlak puana ihtiyacı var.

Galatasaray puan alırsa, Fenerbahçe maçı ne olursa olsun şampiyon sarı kırmızılı ekip olacak.

İşte bu büyük heyecan, taraftarların da dikkat çeken eylemler yapmasına neden oluyor. Onlardan biri de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na gece yarısı giden bir taraftar oldu. Galatasaraylı vatandaş, stat önünde aracından Fetih Sûresi açtı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

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