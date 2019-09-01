Galatasaray taraftarı Falcao’yu bekliyor Galatasaray taraftarları, Monaco’dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao’yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı.

Galatasaray taraftarları, Monaco’dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao’yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı.

Galatasaray’ın Fransa ekiplerinden Monaco’dan transfer ettiği Radamel Falcao’yu, sarı-kırmızılı taraftarlar beklemeye koyuldu. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul’a inmesini bekliyor.

Sarı-kırmızılı taraftalar, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

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