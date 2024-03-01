Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Rakiplere karşı korumak, devam etmek zorunda!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar, konuk ettiği rakibine 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Rams Park'ta oynanan müsabakadan galip ayrılan Karagümrük ise adını yarı finale yükseldi.

Yazarımız Güntekin Onay, Galatasaray'ın Karagümrük'e elendiği karşılaşmayı köşesinde mercek altına aldı.

İşte Onay'ın yorumları;

ŞOTA'YI TEBRİK ETMEK LAZIM

Galatasaray'ı güçlü kılan saha içindeki omurgası. Muslera, Davinson Sanchez, Torreira, Mertens ve İcardi’den oluşan bu kuvvetli omurga olmayınca sahada sıradan bir takım vardı ilk yarıda. Karagümrük orta sahasında 5 teknik oyuncu var. Feghouli, Bertollacci, Eysseric, Mendes ve Can’dan oluşan orta saha, Galatasaray karşısında topu çok rahat kullanırken ilk 45 dakikada kontrolü Galatasaray’a vermedi. Şota Arveladze’yi tebrik etmek lazım. Deplasmanda Galatasaray karşısında savunma yapmayı tercih etmedi. Takımı 2 gol buldu, sahanın yıldızı Mendes ile de 3 net pozisyondan faydalanamadı. Okan Buruk, baktı ki bu orta sahalar ile olmuyor, Mertens, Torreira ve Kerem Demirbay’ı sahaya sürerek oyunu rakip yarı sahaya yıksa da sarı kırmızılılar istenen pozisyon zenginliğini yaşayamadı.

TETE'DE ISRAR EDİLİYOR AMA...

hurriyet'e göre: Galatasaray’da Okan Hoca ısrarla Tete’yi oynatıyor ama dün akşamdan sonra bundan sonraki süreçte fazla forma şansı bulacağını sanmıyorum. Keza santrfor Vinicius da kesinlikle İcardi’nin yedeği olacak bir futbolcu değil. Dün Karagümrük, tur atlamayı fazlasıyla hak etti. Daha fazla gol de bulabilirlerdi. Şota, bu takıma kimlik kazandırmış. Sakin ve teknik kalitesi yüksek oyuncularla göze hoş gelen futbol oynuyorlar. Avrupa ve Ziraat Türkiye kupası hedeflerinden kopan Galatasaray ise bundan sonra sadece lig yarışına odaklanacak. Kadro geniş diyoruz ama değil. Şans alan bazı futbolcuların formayı taşıyamadıkları ortada.

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