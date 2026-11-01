48. İstanbul Maratonu'nu kazanan belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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48. İstanbul Maratonu’nu Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı. Afrikalı sporcunun rekor kırdığı belirtildi.
"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.
Bir önceki rekor, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle bir başka Kenyalı atlet Daniel Kibet'e aitti.
Koşuda ikinci sırayı Etiyopyalı atlet Sufaro Woliyi Kebeto elde etti. Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise üçüncü oldu.