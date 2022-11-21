Galatasaray statü işini bu sefer çözdü!

Galatasaray'ın, Brighton & Hove Albion forması giyen santrafor Deniz Undav için devre arasında teklif yapacağı iddia edildi.

Ocak ayında Haris Seferovic ile yollarını ayırıp yerli bir golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray’ın ilk hedefi Deniz Undav. 8+3 kuralını da dikkate alarak Seferovic ile vedalaştıktan sonra Türk pasaportu olan bir golcü almak adına çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Brighton forması giyen Deniz Undav'a talip oldu. Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki golcüyü bonservisi ya da kiralama formülü ile kadrosuna katmak adına harekete geçildi.

Brighton Hove Albion’ın tavrı ve talepleri transferin şekline de yön verecek. Sezonun ilk bölümünde Premier Lig’de 8 maçta şans bulsa da Deniz sadece 94 dakika sahada kaldı. 1 gol attığı İngiltere Federasyon Kupası’nda 2 maçta sadece 78 dakika süre alabilen Deniz Undav 10 maçta toplamda 172 dakika şans bulabildi. Brighton’da forma giyemeyen Deniz’i, Galatasaray kadrosuna katmak isterken İngilizlerin de ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen yıl Belçika ekibi Union Saint-Gilloise kiralanan 26 yaşındaki santrfor dikkat çeken performansa imza atmıştı. Deniz Undav, 25 golle ligin kralı olurken Belçika ekibinde çıktığı 41 maçta 27 gol ve 13 asistle 40 gole direkt katkıda bulunmuştu. Geçen yıl sergilediği performans üzerine Brighton oyuncuyu kadrosuna tutmuştu. 2026 yılına kadar Brighton ile kontratı olan golcüyü Galatasaray kadrosuna katıp yerli santrfor açığını kapatmak istiyor.