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Spor Galatasaray son noktayı koyuyor! Her konuda anlaştı
Spor

Galatasaray son noktayı koyuyor! Her konuda anlaştı

Galatasaray, Fransız ekibi Rennes'in 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey için kulübü ve oyuncuyla her konuda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 19:28:00 -
Galatasaray son noktayı koyuyor! Her konuda anlaştı

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda alınan PSV Eindhoven yenilgisi sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau sonrası Rennes'den Sacha Boey'un da transferini bitiriyor. Transferin kısa süre içerisinde nihayete kavuşturulması ile oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Le Parisien'den Benjamin Quarez'in haberine göre Galatasaray, Sacha Boey transferinde sona geldi. Transfer için son detayların görüşüldüğü ve oyuncunun hafta sonu Türkiye'de olmasının beklendiği ifade edildi. Kulübü ile ufak detayların kaldığı Sacha Boey'un Galatasaray ile anlaşması sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaştığı aktarıldı.

Rennes altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık geçiren 20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

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