Galatasaray son dakika transfer haberleri - Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor! Sacha Boey kimdir?

Galatasaray Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı son anlarda attığı golle 2-1 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılıların, bir süre 10 kişi oynadığı mücadelede dikkat çeken isim Sacha Boey oldu. Kamerunlu sağ bek, hücumdaki hareketliliği ile Galatasaray'ın galibiyet golüne büyük katkı yaptı.

Bu arada genç futbolcunun sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.

Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin euro'ya bonservisi alınan Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bu akşamki Kasımpaşa maçıyla 25. kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Boey için Fransızlara 285 bin euro ek ödeme yapılacak.

21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor.

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Sacha BOEY 93 numaradır.

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Sacha Boey hangi ayak?

Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Boey, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 maçta 1 gole imzasını attı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...