Galatasaray son dakika golüyle güldü
Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+11. dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla mağlup etti.
Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 3-2 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 5. ve 75. dakikalarda Mustafa Muhammed ve 90+11. dakikada Morutan kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri ise 18. ve 25. dakikalarda Pohjanpalo'dan geldi.
Galatasaray'da 87. dakikada penaltıya sebebiyet veren Berkan Kutlu direkt kırmızı kart gördü. Rizespor'da Boldrin 88. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 14'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.