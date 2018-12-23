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Galatasaray, Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.

23 Aralık 2018 Pazar 21:13
Galatasaray, Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray, evinde DS Sivasspor'u konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada penaltıdan Eren Derdiyok, 30. dakikada Feghouli ile 51. ve 69. dakikalarda Onyekuru'dan geldi. Sivasspor'un sayılarını ise 9. ve 41. dakikalarda Robinho kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 29 puana yükselerek, ilk yarıyı 5. sırada tamamladı. Sivasspor ise teknik direktör Hakan Keleş ile ilk yenilgisini alırken, 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı ve 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk maçında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 21:13
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