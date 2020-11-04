  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:06:01 -
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı geçerleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Emre Taşdemir'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Marcao, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin

Avast, Google Play Store'da yaklaşık 21 zararlı uygulama keşfedildiğini duyurdu.
AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem

Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe meydana getirdi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay