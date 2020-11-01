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Spor Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü maçında sol üst ön adalesinden sakatlanan Marcao, sol kasığında ağrı hisseden Saracchi ve darbeye bağlı ağrıları olan Emre Taşdemir günü tedaviyle geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:56:56 -
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü MKE Ankaragücü müsabakasında 90'ar dakika forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ile başlayan idmana pas oyunları ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde aralıklı koşular gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

MKE Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir de günü tedavi ile geçirdi. Üç oyuncunun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 3 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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