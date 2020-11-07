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Spor Galatasaray, Sivas deplasmanında
Spor

Galatasaray, Sivas deplasmanında

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak - Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao maçta forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:02:12 -
Galatasaray, Sivas deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.


- Falcao maçta oynayamayacak


Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda Marcao ve Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.


- Luyindama ve Belhanda ceza sınırında


Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

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