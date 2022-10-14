Galatasaray şimdi fena yandı işte!

Galatasaray'ın geçen sezon başında 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Morutan ve Cicaldau kiralık gittikleri takımlarda varlık gösteremediler.

Galatasaray 'ın öncesi sezon Romanya'dan kadrosuna kattığı Morutan ve Cicaldau bu sezon kiralık olarak gönderilmişti. Toplamda 10 milyon Euro yatırım yapılan iki futbolcu gittikleri takımlarda gösterdikleri performanslarla büyük hayal kırıklığı yarattı.

FCSB takımından transfer edilen Morutan için Galatasaray'ın kasasından bonuslar hariç 3.5 milyon Euro bonservis çıkmıştı. Craivo takımından transfer edilen Alexandru Cicaldau içinse 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Bu sezon Okan Buruk'un sezon başında performanslarını beğenmediği ve kiralık gitmesine izin verdiği iki oyuncu geçen sezon bir çok karşılaşmada Sarı-Kırmızılı formayı giymişti. Morutan 34 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu. Cicaldau ise 40 maçta 5 gol, 4 asistlik performansla takımına katkı vermişti.

İtalya Serie B'de Pisa takımında oynayan Olimpiu Morutan ilk iki maçında bir gol, iki asistlik performans sergilemişti. 23 yaşındaki oyuncu ilerleyen haftalarda performansında büyük düşüş yaşadı. Sonraki 5 maçta süre alan Morutan gol ya da asist yapamadı.

Serie B ekibi Pisa Morutan'ı Galatasaray'dan 150 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralamıştı. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda Pisa 5,5 milyon euro karşılığında oyuncuyu almak zorunda.

İtalya Serie B'ye şampiyonluk parolasıyla giren Pisa büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Serie B'de 8 hafta geride kalırken Pisa, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pisa'nın bu performansıyla Serie A'ya yükselmesi mucize olarak gösteriliyor.

Cicaldau'nun gol ve asisti yok!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Kalba takımında forma giyen Cicaldau altı karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist yapamadı. Sarı-Kırmızılı takımdan kiralık giden Rumen futbolcu toplamda 407 dakika süre alabildi. Al Kalba takımı Arap Körfez Ligi'nde yedi puanla sekizinci sırada yer alıyor.