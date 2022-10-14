  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sivas'ta kentsel dönüşüm yapılırken tarihi keşif! Resmen hazine fışkırdı

Suudi Arabistan'dan OPEC açıklaması: Suudi Arabistan petrol rezervi

Yeniçağ’ın tescilli tacizcisi iftiraya doymuyor

Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

ABD'de gövde gösterisi! CANiK’in yeni ürünleri AUSA 2022'de görücüye çıktı! M2 QCB, METE ve MECANIK...

ABD devi dolar tahminini duyurdu! Zirve yapacak

Oturuma hazır daireler resmen açıklandı! TOKİ’den İstanbul'da konut satışı

Dünyayı hayrete düşüren dolandırıcılık! 'Uzaydayım dönüş bileti için paraya ihtiyacım var'

Erdoğan’dan Ege için net mesaj! 'Biz zırhımızı kuşandık gerisini o düşünsün'

Ticaret Bakanlığı'ndan, elektronik ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlar için 'e-ticaret kılavuzu'
Spor Galatasaray şimdi fena yandı işte!
Spor

Galatasaray şimdi fena yandı işte!

Galatasaray'ın geçen sezon başında 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Morutan ve Cicaldau kiralık gittikleri takımlarda varlık gösteremediler.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 17:03:00 -
Galatasaray şimdi fena yandı işte!

Galatasaray'ın geçen sezon başında 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Morutan ve Cicaldau kiralık gittikleri takımlarda varlık gösteremediler.

Galatasaray 'ın öncesi sezon Romanya'dan kadrosuna kattığı Morutan ve Cicaldau bu sezon kiralık olarak gönderilmişti. Toplamda 10 milyon Euro yatırım yapılan iki futbolcu gittikleri takımlarda gösterdikleri performanslarla büyük hayal kırıklığı yarattı.

FCSB takımından transfer edilen Morutan için Galatasaray'ın kasasından bonuslar hariç 3.5 milyon Euro bonservis çıkmıştı. Craivo takımından transfer edilen Alexandru Cicaldau içinse 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Bu sezon Okan Buruk'un sezon başında performanslarını beğenmediği ve kiralık gitmesine izin verdiği iki oyuncu geçen sezon bir çok karşılaşmada Sarı-Kırmızılı formayı giymişti. Morutan 34 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu. Cicaldau ise 40 maçta 5 gol, 4 asistlik performansla takımına katkı vermişti.

İtalya Serie B'de Pisa takımında oynayan Olimpiu Morutan ilk iki maçında bir gol, iki asistlik performans sergilemişti. 23 yaşındaki oyuncu ilerleyen haftalarda performansında büyük düşüş yaşadı. Sonraki 5 maçta süre alan Morutan gol ya da asist yapamadı.

Serie B ekibi Pisa Morutan'ı Galatasaray'dan 150 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralamıştı. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda Pisa 5,5 milyon euro karşılığında oyuncuyu almak zorunda.

İtalya Serie B'ye şampiyonluk parolasıyla giren Pisa büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Serie B'de 8 hafta geride kalırken Pisa, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pisa'nın bu performansıyla Serie A'ya yükselmesi mucize olarak gösteriliyor.

Cicaldau'nun gol ve asisti yok!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Kalba takımında forma giyen Cicaldau altı karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist yapamadı. Sarı-Kırmızılı takımdan kiralık giden Rumen futbolcu toplamda 407 dakika süre alabildi. Al Kalba takımı Arap Körfez Ligi'nde yedi puanla sekizinci sırada yer alıyor.

 

 

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz" target="_blank">
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz

Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz

Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!
Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!

Gündem

Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!

Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!
Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Dünya

Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...
Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Kadın - Aile

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?
Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?

Kadın - Aile

Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?

Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap
Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap

Gündem

Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23