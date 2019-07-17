Galatasaray, Seri için görüşmelere başladı - Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcuyu kiralamak için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurdu



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.





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