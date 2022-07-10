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Spor Galatasaray, Sergio Oliveira'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Galatasaray, Sergio Oliveira'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Porto ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten senelik 2 milyon 750 bin Euro alacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 07:11:00 -
Galatasaray, Sergio Oliveira'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."
Öte yandan sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Sergio Oliveira, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Nef Stadyumu'nu ve Galatasaray Müzesi'ni gezdi.

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