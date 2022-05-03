Galatasaray seçimi ne zaman? Galatasaray başkanlık seçim tarihi:

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın 30 Nisan’da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durum sonrası Galatasaray’da seçim iptal olmuştu. Hem Galatasaray taraftarı hem de sarı kırmızılı kulüp üyeleri olağanüstü seçim genel kurul toplantının ne zaman gerçekleştirileceği bir hayli sorgulanır olmuştu. Galatasaray yönetiminden gelen son dakika açıklaması ile merak da ortadan kalktı.

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman hangi gün?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.

Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı. Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından yaptığı paylaşımda; "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri listesi:

Metin Öztürk: yönetim kurulu asil üyeleri

7240 Bora İsmail Bahçetepe

8941 Rıza Tevfik Morova

10753 Can Natan

11285 Adil Emecan

11671 Mehmet İsmail Sarıkaya

12290 Binnur Doğançe Zaimler

13642 Dikran Gülmezgil

14281 Emir Aral

16988 Fabrizio Casaretto

17022 Ethem Baturalp Pamukçu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

12610 Mustafa Manav

15618 Tanur Lara Yılmaz

16001 Hasan Aslan

17186 Hacı Güçlü

17391 Saltuk Buğrahan Budak

DENETİM KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI

5948 Hasan Mehmet Tirali

14405 Turgut Şavlı

14996 Cihan Vural

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

11305 Memet Erdem Aybay

16480 Merve Deniz Örken

16659 Hasan Can Külahçıoğlu

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI

4689 Hüseyin Ferit Volkan

5261 Ali Güray Kızılay

5495 Muharrem Remzi Tan

6733 Haluk Yaşar Yücel

7316 Lemi Öke

7656 Sencer Seren

9867 Ali Baran Öztürk

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

4475 Fazıl Hortaçsu

5660 Faruk Algür

6731 Nuri Bora Ebussuutoğlu

7944 Mehmet Sadun Bozok

9248 Günran Çalın

SİCİL KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI

5537 Mehmet Çağatay Altınlı

6904 Yalçın Kaya

7521 Recai Faruk Gürbüzer

8523 Okan Güngör

9778 Murat Demircan

10866 Ozan Bingöl Yurtsever

11537 Berat Uygur

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

9253 Ahmet Mert Gülşen

10728 Birsen Gonca Sarış

12613 Yakup Peker

7102 Eşref Hamamcıoğlu: Yönetim kurulu üyeleri

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

6532 Osman Kocaman

9163 Boğaç Göncü

9399 Murat Uysal

9871 Mehmet Emre Mısırlı

10763 Abdurrahman Levent Apaydın

12800 Nizam Hışım

13004 Cevat Genç

15658 Utku Dönmez

15799 Murat Karaman

17262 Tamer Saka

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

9180 Sadık Burçin Tunçel

12053 Abdullah Metin Tutçuoğlu

13231 Namık Kemal Martı

13405 Suat Sarı

15181 Kaan Artukoğlu

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

8147 Celal Canoğuz

8289 Ahmet Mert Yılmaz

8959 İsmail Murat Özer

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

11147 Kamer Rodoplu

14239 Bahadır Kılıç

17051 Çağatay Aras Uçkun

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

4907 Halil Akgül

5549 Tamer Erkal

6836 İhsan Ömür Yarsuvat

7006 Cemil Dönmez

7078 Yusuf Bülent Pozam

9895 Mehmetcik Serol Acarkan

10047 Ahmet Arif Bağlıca

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ

5361 Hamza Yüksel Dinçer

6808 Günaydın Özcebe

7292 Haluk Pepeyi

7543 Erdan Çokay

7742 Hasan Vedat Gürer

SİCİL KURULU ASİL ÜYELERİ

5263 Sezai Enis Tulça

6459 Deniz Gün Enön

7782 Nihal Özfırat

8924 Ömer Faruk Dak

8934 Ali Esat Tansev

9303 Ayşe Esra Arslan

11429 Ali Erdal Katmer

SİCİL KURUL YEDEK ÜYELERİ

9362 Utku Çağatay Aksoy

12437 Jano Kasal

12530 Mehmet Yaşar Asal