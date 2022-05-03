Galatasaray seçimi ne zaman? Galatasaray başkanlık seçim tarihi:
Galatasaray'da 30 Nisan’da yapılması planlanan başkanlık seçimi, İstinaf Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararı gereğince iptal olmuştu. Galatasaray taraftarı da bu iptal sonrası başkanlık seçim tarihinin ne zaman gerçekleşeceğini sorgular olmuştu. Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun ne zaman gerçekleşeceğini duyudu. Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantı tarihi ne zaman?
İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın 30 Nisan’da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durum sonrası Galatasaray’da seçim iptal olmuştu. Hem Galatasaray taraftarı hem de sarı kırmızılı kulüp üyeleri olağanüstü seçim genel kurul toplantının ne zaman gerçekleştirileceği bir hayli sorgulanır olmuştu. Galatasaray yönetiminden gelen son dakika açıklaması ile merak da ortadan kalktı.
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman hangi gün?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."
Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.
Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı. Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından yaptığı paylaşımda; "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri listesi:
Metin Öztürk: yönetim kurulu asil üyeleri
7240 Bora İsmail Bahçetepe
8941 Rıza Tevfik Morova
10753 Can Natan
11285 Adil Emecan
11671 Mehmet İsmail Sarıkaya
12290 Binnur Doğançe Zaimler
13642 Dikran Gülmezgil
14281 Emir Aral
16988 Fabrizio Casaretto
17022 Ethem Baturalp Pamukçu
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
12610 Mustafa Manav
15618 Tanur Lara Yılmaz
16001 Hasan Aslan
17186 Hacı Güçlü
17391 Saltuk Buğrahan Budak
DENETİM KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI
5948 Hasan Mehmet Tirali
14405 Turgut Şavlı
14996 Cihan Vural
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
11305 Memet Erdem Aybay
16480 Merve Deniz Örken
16659 Hasan Can Külahçıoğlu
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI
4689 Hüseyin Ferit Volkan
5261 Ali Güray Kızılay
5495 Muharrem Remzi Tan
6733 Haluk Yaşar Yücel
7316 Lemi Öke
7656 Sencer Seren
9867 Ali Baran Öztürk
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
4475 Fazıl Hortaçsu
5660 Faruk Algür
6731 Nuri Bora Ebussuutoğlu
7944 Mehmet Sadun Bozok
9248 Günran Çalın
SİCİL KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI
5537 Mehmet Çağatay Altınlı
6904 Yalçın Kaya
7521 Recai Faruk Gürbüzer
8523 Okan Güngör
9778 Murat Demircan
10866 Ozan Bingöl Yurtsever
11537 Berat Uygur
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
9253 Ahmet Mert Gülşen
10728 Birsen Gonca Sarış
12613 Yakup Peker
7102 Eşref Hamamcıoğlu: Yönetim kurulu üyeleri
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
6532 Osman Kocaman
9163 Boğaç Göncü
9399 Murat Uysal
9871 Mehmet Emre Mısırlı
10763 Abdurrahman Levent Apaydın
12800 Nizam Hışım
13004 Cevat Genç
15658 Utku Dönmez
15799 Murat Karaman
17262 Tamer Saka
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
9180 Sadık Burçin Tunçel
12053 Abdullah Metin Tutçuoğlu
13231 Namık Kemal Martı
13405 Suat Sarı
15181 Kaan Artukoğlu
DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
8147 Celal Canoğuz
8289 Ahmet Mert Yılmaz
8959 İsmail Murat Özer
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
11147 Kamer Rodoplu
14239 Bahadır Kılıç
17051 Çağatay Aras Uçkun
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
4907 Halil Akgül
5549 Tamer Erkal
6836 İhsan Ömür Yarsuvat
7006 Cemil Dönmez
7078 Yusuf Bülent Pozam
9895 Mehmetcik Serol Acarkan
10047 Ahmet Arif Bağlıca
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
5361 Hamza Yüksel Dinçer
6808 Günaydın Özcebe
7292 Haluk Pepeyi
7543 Erdan Çokay
7742 Hasan Vedat Gürer
SİCİL KURULU ASİL ÜYELERİ
5263 Sezai Enis Tulça
6459 Deniz Gün Enön
7782 Nihal Özfırat
8924 Ömer Faruk Dak
8934 Ali Esat Tansev
9303 Ayşe Esra Arslan
11429 Ali Erdal Katmer
SİCİL KURUL YEDEK ÜYELERİ
9362 Utku Çağatay Aksoy
12437 Jano Kasal
12530 Mehmet Yaşar Asal