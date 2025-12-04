Galatasaray, Samsunspor maçına hazır
Galatasaray, 65. kez karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Samsunspor’u konuk edecek.