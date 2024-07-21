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Spor Galatasaray şampiyonluk gecesi
Spor

Galatasaray şampiyonluk gecesi

Yeniakit Publisher
2024-07-21 06:51:00 - 2024-07-21 06:53:26

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Galatasaray 24. Şampiyonluk Gecesi düzenlenirken, taraftaralar takımlarını şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı.

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, ilçedeki bir beachte gerçekleşti. Gecede Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Kemal Sarıöz, eski oyuncu Emre Aşık ve eski teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.

Gecenin en özel anlarından biri, 2023-2024 Trendyol Süper Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluk kupalarının sergilenmesiydi. Davetliler, bu özel kupalarla hatıra fotoğrafları çektirdi ve unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik sırasında konuşan Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Kemal Sarıöz, Fethiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve takımın gelecek sezon da başarılar elde etmesini diledi. Sarıöz, "Takımımıza ve hocamıza olan inancımız tam. İnşallah önümüzdeki sene beşinci yıldızı da burada kutlama şansını yakalarız" şeklinde konuştu.
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Emre Aşık ise sahadaki zaferlerinin bu güzel organizasyonla kutlandığını belirtti ve gecenin çok anlamlı olduğunu söyledi. Gecede ünlü şarkıcı Işın Karaca, katılımcılara unutulmaz bir performans sergiledi.

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