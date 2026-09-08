Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19. sezonuna Sporting deplasmanında başlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.

Devler Ligi'nde 19. sezon

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar turnuvaya 10 kez elemeleri geçerek, 9 kez de doğrudan katıldı; 36 takımlı lig formatında ise ikinci kez yer alacak. Geçen sezon son 16 turunda İngiliz temsilcisi Liverpool'a elenmişti.

Sporting karşılaşması, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 341. maçı olacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar çıktığı 340 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet aldı; rakip filelere 468 gol gönderirken kalesinde 518 gol gördü. Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada oynadığı 134 maçta ise 34 galibiyet, 32 beraberlik ve 68 mağlubiyet aldı; 139 gol attı, kalesinde 230 gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 38 maça çıktı. Bunların 26'sı Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde, 12'si Avrupa Ligi'nde oynandı. Buruk bu maçların 15'ini kazandı, 9'unda berabere kaldı, 14'ünde yenildi.

Sporting ile ilk randevu

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Sporting ile daha önce karşılaşmadı. Sarı-kırmızılılar Portekiz takımlarıyla bugüne kadar 9 maç oynadı; Benfica, Porto ve Braga karşısındaki bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Sporting ise Türkiye'den Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Başakşehir ile 10 kez karşılaştı. Portekiz ekibi bu maçlarda 5 galibiyet elde etti, 3 kez berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu.

Rui Borges'in çalıştırdığı Sporting, Portekiz Ligi'nde geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde son olarak evinde Nacional'ı 2-0 yendi. Portekiz temsilcisi maçlarını 52 bin kapasiteli Jose Alvalade Stadyumu'nda oynuyor.

Aslan'da üç eksik, düdük Espen Eskas'ta

Sporting maçı öncesinde Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta yenilgi görmedi; 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Yeni transfer Rafael Leao, görev alması durumunda eski takımına karşı oynayacak. Sporting altyapısında yetişen 27 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2018 yılında Lille'e transfer olmuş, ardından Milan'da forma giymişti. Bir diğer yeni transfer, Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu ise Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkacak.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland yapacak; dördüncü hakem Sigurd Kringstad olacak. VAR'da Almanya'dan Christian Dingert, AVAR'da Belçika'dan Bram Van Driessche görev yapacak.