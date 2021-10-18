Galatasaray, sahasında Konyaspor'u tek golle geçti

4. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor savunmasının hatasında golü buldu. Savunma arkasına atılan topta konuk takım savunma oyuncusu Skubic ile kalecisi Sehic bir anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra boş kaleye gönderdi. Pozisyonda Sehic'e faul yapıldığı gerekçesiyle Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün tamamlanmasıyla hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu belirterek santra noktasını gösterdi: 1-0.

23. dakikada Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla hızla atağa kalkan Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleci Sehic'in önde olduğunu görerek ceza sahası önünde aşırtma vuruş yaptı. Ancak Bosna Hersekli file bekçisi son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

35. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, bir rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

37. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı faulde top penaltı noktası civarındaki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında kaleci Muslera'nın altıpasta dokunduğu top ceza sahası sağ çaprazındaki Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Uruguaylı kaleci son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

81. dakikada Serdar Gürler'in soldan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Hadziahmetovic'in topukla vurduğu top az farkla auta gitti.

Müsabaka, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, 9. lig maçında 5. galibiyetini elde etti. İkişer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 17'ye yükseltti. Üçüncü Beşiktaş ile puanları eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

Bu sezon ilk kez yenilen İttifak Holding Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Ligde son 3 maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde 3 ile 6. haftalar arasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 7. haftadaki Göztepe, 8. haftadaki Çaykur Rizespor ve 9. haftadaki Konyaspor mücadelelerini kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Mustafa Muhammed'den gollere devam

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, Süper Lig'de 2 maç üst üste gol attı.

Bu sezon resmi maçlardaki suskunluğunu 8. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 2 gol birden atarak bozan Muhammed, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı.

Yeşil-beyazlılar karşısında maçın tek golünü atan 23 yaşındaki santrfor, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Yeni adıyla Nef Stadı'nda son olarak 27 Şubat 2021'de gol sevinci yaşayan Mustafa Muhammed, 232 gün sonra taraftarı önünde fileleri havalandırdı.

Taraftar, Diagne'yi istedi

Galatasaray taraftarı, Mbaye Diagne'nin oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın 82. dakikasında sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcunun oyuna girmesini istedi.

Tecrübeli golcü, 87. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdikten sonra taraftarların desteği sürdü.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4 karşılaşma berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.

Konyaspor, bu sezon ilk kez yenildi

İttifak Holding Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

Galatasaray maçına kadar çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile ligin namağlup 2 takımından biri konumundaydı.

Deplasmanda Galatasaray'a yenilen Konya temsilcisi, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ayrıca Galatasaray karşılaşmasından önce 4 lig maçını beraberlikle bitiren Konyaspor'un kazanamama serisi 5 müsabakaya çıktı.